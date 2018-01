Brucia la Sacra di San Michele

Un incendio è divampato in serata alla Sacra di San Michele, antica abbazia monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller Il nome della Rosa. Le fiamme hanno avvolto il tetto della foresteria del monastero, oggetto di un intervento di restauro. Qui si sarebbe sviluppato l’incendio che ha colpito il simbolo del Piemonte. Al momento non sono note le cause e l’entità del rogo. Non risultano persone ferite ma le operazioni di soccorso, mercoledì sera poco dopo le nove, sono appena iniziate. Ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri e a due ambulanze del 118, si è aggiunta per precauzione anche una squadra della Croce Rossa di Avigliana. In questi minuti i pompieri hanno difficoltà a raggiungere l’edificio, dove al momento risultano presenti tre padri rosminiani, e ci sarebbero anche problemi per l’approvigionamento d’acqua.