Brucia una foresta in Portogallo, 57 morti

Un enorme rogo si è sviluppato nella notte di sabato su domenica in una vasta area boschiva del Portogallo. Nelle ultime ore il bilancio dell'incendio - che ha colpito la foresta di Pedrgao Grande, nel Portogallo centrale - è salito a 57 morti. Lo ha indicato il ministro dell'interno Jorge Gomes, citato da Publico online.. Il inistro dell'Interno Jorge Gomes ha detto che i morti sono 57 e i feriti 59, 5 dei quali gravi.

Circa 700 pompieri stanno cercando di dominare le fiamme, che si muovono su quattro fronti, riferisce l'emittente portoghese Rtp. Sono attesi in zona du Canadair spagnoli.

"E' la più grande tragedia con vittime in un incidente di questo tipo vista negli ultimi tempi", ha dichiarato il premier Antonio Costa. Alcune delle vittime sono state sorprese dalle fiamme mentre si trovavano in auto, hanno detto le autorità. Non è ancora nota la causa del rogo.