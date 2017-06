Buco milionario per la Pedemontana

La società incaricata della riscossione dei crediti da Pedemontana invierà nel corso del 2017 due milioni di lettere agli automobilisti che hanno percorso la strada senza pagare il pedaggio. I solleciti di pagamento arriveranno anche anche nella Svizzera italiana, dato che riguardano non solo gli italiani, ma anche gli stranieri.

Lo ha reso noto il presidente uscente della società, Antonio Di Pietro in occasione della presentazione del bilancio 2016, spiegando che "se non non verranno trovati finanziatori entro il 31 gennaio 2018, la società dovra chiudere". Pedemontana ha annunciato quindi di aver iniziato le procedure di affidamento della riscossione dei pedaggi non pagati dalle auto con targa estera affidandosi “ad una società specializzata nel recupero all’estero dei crediti”. L'operazione si è resa necessaria per cercare di arginare il buco dell'azienda, che nel 2016 ha chiuso con 7,7 milioni di euro in negativo. L'azienda ha un debito di oltre 640 milioni di euro e dovrebbe trovare le risorse necessarie per concludere l'opera.

(Red)