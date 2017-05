Bulgaria, il Governo in mano a Borissov

Il carismatico 57enne Boyko Borissov, ex pompiere, ex guardia del corpo, ex sindaco della capitale Sofia, ex segretario generale del Ministero dell'Interno, torna alla grande politica in Bulgaria, nella veste di premier del paese per la terza volta. Oggi il Parlamento di Sofia ha approvato il nuovo Esecutivo formato dal suo partito conservatore Gerb (95 seggi nel Legislativo unicamerale composto da 240 deputati) in coalizione con il blocco nazionalista Patrioti uniti (27 seggi).

Aggiungendo il dichiarato appoggio esterno del partito di centrodestra Volya (Volontà, 12 seggi) dell'imprenditore Vesselin Mareshiki, Borissov, dopo aver vinto le elezioni anticipate del 26 marzo scorso, potrà contare, almeno nei primi tempi, su una maggioranza di 134 voti.

Quattro sono i vicepremier nel nuovo gabinetto: Tomislav Doncev del Gerb, carica già ricoperta nel precedente esecutivo di Borissov; Valeri Simeonov, uno dei leader dei Patrioti uniti, responsabile della politica economica e demografica; Krassimir Karakachanov, un altro leader dei Patrioti uniti che è anche ministro della Difesa; Ekaterina Zaharieva del Gerb, responsabile della Giustizia e ministro degli Esteri.

I ministeri sono 17 e il Gerb si è riservato quelli chiave - esteri, finanze, interno, trasporti e delle telecomunicazioni, e energia. I Patrioti uniti, oltre ai due vicepremier e il ministero della Difesa, ottengono anche il ministero dell'Ambiente e quello dell'Economia.

Le sfide davanti al 'Borissov 3' rimangono sostanzialmente quelle di prima. Dal suo ingresso nell'Ue nel 2007, la Bulgaria rimane il fanalino di coda per povertà, corruzione e criminalità organizzata. Lo stipendio medio mensile si aggira intorno ai 450 euro, mentre i prezzi nei negozi si avvicinano a quelli dei Paesi dell'Europa occidentale. A queste 'malattie croniche' si aggiunge il recente fenomeno della migrazione che 'alimenta' ulteriormente la corruzione e la criminalità con il traffico illecito di migranti che arrivano dalla Turchia alla volta dell'Europa.

È difficile prevedere un mandato completo di quattro anni per il nuovo governo. Il premier Borissov dovrà cercare difficili equilibri con i nazionalisti che digeriscono male le posizioni di Bruxelles sulla questione dei migranti e del futuro dell'Ue. Ma di sicuro il 'Borissov 3' rimarrà in vita fino all'estate dell'anno prossimo, quando si concluderà il semestre bulgaro della presidenza di turno dell'Ue. Boyko Borissov era gia' stato premier dal 2009 al 2013, quando si era dimesso per le proteste di massa contro il carovita, e dal 2014 al 2016, quando era poi uscito di scena dopo aver perso le presidenziali.

