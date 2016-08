Burkini: altri 4 ricorsi contro i divieti

Li ha presentati il Collettivo contro l'islamofobia in Francia per far sospendere le interdizioni a Nizza e Tolone, dopo il precedente giuridico di Villeneuve-Loubet.

Il Collettivo contro l'islamofobia in Francia ha presentato quattro nuovi ricorsi ai tribunali amministrativi di Nizza e Tolone per far sospendere i divieti di usare il burkini in altrettanti comuni del sudest della Francia. Lo ha annunciato l'avvocato dell'associazione su Bfm Tv.

Venerdì, il Consiglio di Stato ha ordinato la sospensione del divieto imposto nel comune di Villeneuve-Loubet, ritenendolo lesivo delle libertà personali (vedi articoli correlati). La decisione costituisce un precedente giuridico per decisioni sulla validità di tutte le ordinanze analoghe.

(Ats)

