Bus si incendia sull'A4: muoiono 16 giovani

© Italian Firfighters/ANSA via AP

Un grave incidente stradale si è verificato stanotte in Italia, sull'Autostrada A4 nel Comune di San Martino Buon Albergo in prossimità dell'uscita di Verona Est. Un autobus ungherese con a bordo 56 persone, tra cui ragazzi tra i 14 e i 18 anni, si è incendiato. Si contano 16 morti, mentre i feriti sono quasi una trentina: uno è in coma, 12 sono gravi e 13 leggeri. Dodici persone sono rimaste illese.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte mentre il pullman stava percorrendo l'autostrada in direzione Venezia. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo ha preso fuoco dopo aver sbandato autonomamente finendo contro un pilone all'altezza dello svincolo autostradale di Verona est. A bordo c'era una comitiva di ragazzi ungheresi, pare in gita scolastica, che da una località montana della Francia e diretto a Budapest. Parte degli occupanti, tra le urla e lo choc, sono riusciti a scendere.

Studenti e docenti di un liceo di Budapest

I passeggeri, stando a nuove informazioni fornite dalla console generale di Ungheria a Milano, Judit Timaffy, giunta nella città scaligera dove ha incontrato alcuni dei sopravvissuti, sono studenti e docenti di un liceo classico di Budapest, assieme ad alcuni genitori e ai due autisti. Il console è in contatto con le autorità ungheresi, in particolare con il presidente della Repubblica e il ministro degli Esteri.

Sul luogo dell'incidente stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e personale della stradale del compartimento di Verona sud. I corpi delle vittime sono stati trovati carbonizzati e quindi solo l'esame del Dna potrà essere utile a identificare alcune delle vittime del rogo.

Ancora ignote le cause dell'incidente

La polizia stradale di Verona, coadiuvata dalla polizia scientifica, sta lavorando per cercare di stabilire anche le possibili cause dell'improvvisa sbandata del mezzo. Tutte le ipotesi sembrano aperte, tra le quali anche un possibile malore del conducente o un problema meccanico al pullman.

L'autostrada A4 è ancora chiusa tra Verona Est e Verona Sud in direzione Venezia perché devono essere ultimate le verifiche tecniche sulla stabilità del ponte contro il cui pilone il pullman si è schiantato.

(Red/Ats)