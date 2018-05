Cambridge Analytica chiude i battenti

La società britannica Cambridge Analytica, che ha avuto un ruolo centrale nello scandalo relativo alla raccolta di dati degli utenti di Facebook, ha annunciato mercoledì d'aver cessato tutte le operazioni e l'avvio della procedura di fallimento. L'azienda è accusata d'aver rastrellato informazioni su 90 milioni di persone, sfruttandole poi, nel 2016, per rendere più efficace la campagna dell'allora candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump. Le calunnie -come le ha definite la direzione- piovute sul gruppo, malgrado gli sforzi fatti per rettificarle, hanno avuto per conseguenza la fuga di quasi tutta la clientela.