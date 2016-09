Cameron si dimette anche dal Parlamento

Secondo l'ex premier britannico, sarebbe stato troppo difficile rimanere come deputato in una posizione defilata. Lascia così vacante il suo seggio di Witney, nell'Oxfordshire.

L'ex premier britannico David Cameron ha presentato le sue dimissioni anche da deputato. ''Ci ho pensato molto a lungo e questa è la cosa giusta da fare, sarebbe troppo difficile restare da ex premier in Parlamento in una posizione defilata'', ha dichiarato Cameron, affermando che vuole farsi una vita al di fuori della politica.

Lascia così vacante il suo seggio di Witney, nell'Oxfordshire, dove si dovranno tenere delle elezioni suppletive per scegliere il suo successore. Cameron in un primo momento dopo l'uscita da Downing Street per la sconfitta nel referendum sulla Brexit aveva affermato di voler rimanere alla Camera dei Comuni fino al 2020.

(Ats)