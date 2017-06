Camion sulla folla a Londra: un morto

Ed è ancora paura nella capitale britannica: poco dopo la mezzanotte locale di lunedì notte (l’una di notte in Svizzera) un furgone ha travolto alcune persone a Seven Sisters Road, nella zona di Finsbury Park, Londra. Lì vicino si trova anche una moschea. Ci sarebbero almeno 12 feriti, alcuni media britannici parlano di un morto: ma i numeri delle vittime non sono ancora stati confermati dalle autorità. Una persona è stata arrestata: era alla guida del mezzo. Secondo alcuni testimoni avrebbe gridato: "Uccido tutti i musulmani". Lo riporta la BBC online.

Per il Consiglio degli islamici inglese si tratta di "un dichiarato atto di islamofobia". Ma è presto per trarre conclusioni.

Almeno dieci feriti

L'incidente sarebbe avvenuto vicino alla moschea che si trova proprio a Finsbury Park. Isolata la zona. Testimoni che si trovavano sul posto riferiscono di almeno sei persone a terra: ma il numero dei feriti non è ancora chiaro. La Bbc parla di almeno tre persone ferite in modo grave: mentre altri media locali riferiscono di dieci feriti. "C'era un gran caos" racconta una donna che vive di fronte al luogo in cui è avvenuto l'incidente: "Non ho visto l'attacco, ma ho sentito un gran caos. Tutti che gridavano e scappavano".

Indagini in corso

La polizia sta indagando su quanto accaduto stanotte dinanzi alla moschea londinese di Finnsbury come "un potenziale attacco terroristico". Lo ha dichiarato la premier Theresa May, annunciando la riunione di un comitato di emergenza da lei stessa presieduto in mattinata.

L'imam ha evitato il linciaggio dell'autista

Un imam della moschea di Finsbury Park a nord di Londra, dove nella notte un uomo a bordo di un furgone ha investito alcuni fedeli musulmani con un bilancio di un morto e 8 feriti, ha evitato che la folla linciasse l'autista subito dopo l'incidente e lo ha 'protetto' fino all'arrivo della polizia. Lo hanno riferito testimoni ai media britannici.

Tali testimonianze sono in linea con quanto affermato dalla Muslim Welfare House - scrive la Bbc online - che ha ringraziato l'iman Mohammed Mahmoud "il cui coraggio è servito a calmare gli animi dopo l'incidente e a prevenire ulteriore spargimento di sangue".

"È un terribile attacco terroristico"

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, invece non ha dubbi su quanto successo e ha condannato il "terribile attacco terroristico contro persone innocenti", dopo che nella notte un furgone ha investito i fedeli musulmani della moschea di Finnsbury Park con un morto e 8 feriti. Su Facebook il primo cittadino della capitale britannica ha aggiunto che i suoi "pensieri e le preghiere vanno a tutti i colpiti". Khan, anche lui musulmano, si è congratulato con i servizi di emergenza, "che hanno risposto rapidamente e lavorato per tutta la notte".

"Ancora non conosciamo tutti i dettagli, ma questo è stato chiaramente un attacco deliberato contro innocenti londinesi, molti dei quali stavano terminando le loro preghiere del Ramadan - ha aggiunto Khan -. Se da una parte questo sembra essere un attacco contro una specifica comunità, come i terribili attacchi a Manchester, Westminster e al London Bridge, si tratta anche di un assalto a tutti i nostri valori condivisi di tolleranza, libertà e rispetto".

(MA.simi/Ats)