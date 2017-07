Charlie Gard morirà in un hospice

La decisione è agghiacciante. Per volontà dell'Alta Corte inglese, il piccolo Charlie Gard sarà trasferito in un hospice, il cui nome non potrà essere rivelato pena sanzione dei giudici. I genitori volevano portarlo a casa perché morisse tra le loro braccia con cure palliative, mentre l’ospedale si è opposto volendo a tutti costi portare avanti la sentenza che chiede di staccare il respiratore. Il giudice ha deciso che domani alle 12.00 sia trasferito all'hospice (che era la seconda scelta dei genitori, che speravano ancora nelle cure palliative e in un centro di assistenza) ma ha anche aggiunto che dev'essere estubato. Cioè, gli verrà comunque staccato il respiratore. Esattamente quanto i suoi genitori, la Chiesa cattolica e il popolo di amici del piccolo sperava non accadesse mai.

(red)