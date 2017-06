Charlie Gard non morirà oggi

Una piccola vittoria, nel dolore di queste ore. Una piccola «proroga» per Charlie. Secondo quanto scrive il sito web del Daily Mail, i medici del Great Ormond Street Hospital hanno concesso ai genitori del bambino un tempo addizionale per potersi accomiatare dal figlioletto, prima che la decisione irrevocabile di staccare la spina dei macchinari che lo tengono in vita venga messa in atto.

"Stiamo creando ricordi preziosi che porteremmo con noi per sempre. Per favore - sono le parole dei genitori - rispettate la nostra privacy mentre ci prepariamo a dare il saluto finale a nostro figlio Charlie". Per Charlie, comunque, sono le ultime ore di vita. Secondo quanto hanno riferito i genitori, le autorità sanitarie dell'ospedale avevano deciso di spegnere oggi la macchina per la ventilazione assistita che tiene in vita da ottobre il bambino inglese di 10 mesi.

(Red)