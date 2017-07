Charlie, genitori chiedono altra udienza

Chris Gard e Connie Yates vorrebbero che prove di una terapia sperimentale in grado di curare il loro figlio siano valutate da un altro giudice in una nuova seduta.

La famiglia di Charlie Gard ha chiesto che le prove di una terapia sperimentale in grado di curare il loro figlio siano valutate in una nuova udienza, da tenersi nel periodo dal 25 al 27 luglio prossimi, e che sia un nuovo giudice a decidere su esse. Dalle 14.15 (le 15.15 in Svizzera) di oggi pomeriggio, lunedì, nell'Alta Corte di giustizia britannica a Londra, si combatte una battaglia tra le ragioni della legge e quelle, disperate, di Chris Gard e Connie Yates, genitori del bimbo di 10 mesi per il quale era stato decretato lo spegnimento delle macchine che lo tengono in vita.

Appena cominciata l'udienza, i genitori di Charlie hanno chiesto l'autorizzazione a portarlo via dall'ospedale in cui si trova, il Great Ormond Street Hospital. Di fronte hanno trovato -secondo quanto emerge dai tweet di Fergus Walsh, che per la Bbc segue il settore Salute - un muro, quel Justice Francis che l'8 giugno scorso stroncò le speranze di Chris e Connie: "Non esiste al mondo nessuno che non vorrebbe salvare Charlie", ha spiegato il giudice, aggiungendo che l'assistenza al bambino è nella massima considerazione delle autorità ma anche che qualcosa di "nuovo e sensazionale" deve accadere per convincerlo a cambiare idea. È stato a quel punto che l'avvocato della famiglia di Charlie ha ribadito ciò che ripete da giorni: nuovi dati condivisi con l'ospedale dimostrano che la terapia potrebbe produrre proprio quel "sensazionale miglioramento clinico" che le autorità cercano. Ma, ha ribattuto l'Alta corte, al momento esistono diverse e ampie prove che la stessa terapia sperimentale non modificherebbe "il profondo e strutturale danno cerebrale" di Charlie.

La famiglia ha chiesto, allora, se, poiché davanti hanno lo stesso giudice che già aveva bocciato le loro richieste, non dovrebbe essere un altro giudice a occuparsi del caso. "Ho fatto il mio lavoro e continuerò a farlo", ha ribattuto Fancis. Sarebbe "un errore cambiare il giudice", ha aggiunto. All'avvocato dei Gard non è rimasto che chiedere una nuova udienza poiché non prima del 21 luglio arriveranno nuove evidenze, ma anche qui Francis si è mostrato perplesso: "Una tabella di marcia di diverse settimane - ha detto - è preoccupante", viste le condizioni gravi in cui versa Charlie e delle quali ha dato conto l'ospedale.

(Ansa/Red)