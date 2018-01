Chiese e fedeli sotto attacco in Congo

«Maria, madre nostra, vieni a salvare il nostro Paese». È questo l’inno che centinaia di cattolici della Repubblica Democratica del Congo cantavano domenica sfilando per le strade della capitale Kinshasa. I fedeli hanno marciato sventolando rami di ulivo, Bibbie e crocifissi, percorrendo i due chilometri che separano la parrocchia di Cristo Re da Piazza della Vittoria. Purtroppo, anche questa volta, l’esercito ha risposto con la violenza. È la seconda volta in meno di un mese che i cattolici laici del Comité Laïc de Coordination (Clc) organizzano una manifestazione pacifica per chiedere al presidente in carica, Joseph Kabila, di rispettare gli Accordi di San Silvestro, firmati il 31 dicembre 2016 con la mediazione della Chiesa cattolica, e indire nuove elezioni. Il presidente infatti, al termine del suo secondo mandato nel 2016, avrebbe dovuto come prevede la Costituzione organizzare il voto e farsi da parte, ma ormai è chiaro che non intende lasciare il potere.

La marcia dello scorso 31 dicembre era finita in un bagno di sangue: Kabila ordinò all’esercito di impedire la protesta e i soldati uccisero almeno otto persone, arrivando perfino a sparare dentro le chiese.

(L.G.)