Chiesta l'estradizione di Puigdemont

La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha fatto domanda al Tribunale superiore tedesco per un ordine di estradizione in Spagna per il separatista catalano Carles Puigdemont. Lo ha reso noto stamattina la Procura generale in Schleswig.

Sarà ora il tribunale superiore del Land Schleswig-Holstein a verificare se ci sono le condizioni per acconsentire ad un'estradizione di Carles Puigdemont in Spagna. Se il tribunale superiore dovesse acconsentire all'estradizione, Puigdemont potrebbe ancora fare ricorso.

Il separatista catalano era stato fermato in autostrada in Germania il 25 marzo in Schleswig-Holstein e poi trattenuto in stato di fermo, dopo che le autorità spagnole avevano emesso un mandato di cattura europeo.

"Alto tradimento"

La procura generale dello Schleswig ha comunicato le ragioni del procedimento contro Puigdemont in una nota alla stampa. "L'accusa di ribellione include il nucleo dell'accusa di attuazione di un referendum anticostituzionale nonostante le rivolte violente che era possibile aspettarsi. Questo trova un analogo equivalente nel diritto penale tedesco nei paragrafi 81,82 del codice di diritto penale (alto tradimento)". Così si è espressa la procura generale dello Schleswig in una nota alla stampa diffusa dalla sua portavoce.

"Dopo un'approfondita verifica del mandato di cattura europeo emesso dal tribunale supremo di Madrid del 23 marzo 2018 la procura generale è arrivata al risultato che sussiste l'ammissibilità per la domanda di estradizione" e "sussiste il pericolo di fuga come ragione della detenzione".

Accettato il voto delegato

L'ufficio di presidenza del Parlament catalano ha accettato la richiesta dell'ex-presidente della Catalogna Carles Puigdemont oggi deputato, in detenzione provvisoria in Germania, di poter delegare il voto nelle votazioni dell'assemblea.

Questa facoltà, ammessa per i 9 leader catalani in carcere a Madrid, era stata vietata in gennaio per Puigdemont, allora libero in esilio in Belgio, dalla corte costituzionale spagnola.

(Red/Ats)