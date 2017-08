Christopher Wray nuovo direttore del FBI

Il Senato americano conferma Christopher Wray nuovo direttore dell'ente investigativo di polizia federale degli Stati Uniti d'America (Fbi), al posto di James Comey. Wray è stato confermato con 92 voti a favore e 5 contrari. La conferma di Wray alla guida dell'Fbi era scontata, come dimostrato dai soli cinque voti contrari.

Wray assume le redini di un'Fbi orfana di Comey licenziato dal presidente statunitense Donald Trump. Nel corso dell'audizione in Senato per la sua conferma, Wray ha rassicurato sul fatto che non giurerà lealtà a Trump e si dimetterà nel caso subisse pressioni per accantonare un'indagine.

Wray, laureato a Yale, è stato procuratore federale ad Atlanta, ed è poi entrato al Dipartimento di Giustizia. Wray ha lavorato con Comey, sostenendolo nel braccio di ferro con l'ex presidente George W. Bush, che premeva per il via libera alle intercettazioni telefoniche senza autorizzazione.

(Ats)