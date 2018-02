"In Cina facciamo il bene della Chiesa"

«L’azione della Santa Sede non risponde a logiche mondane. La finalità principale nel dialogo in corso è quella di salvaguardare la comunione nella Chiesa». Ha parlato così alla Stampa il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, per mettere ordine nella ridda di informazioni uscite negli ultimi giorni sui colloqui ufficiali che da quasi tre anni vanno avanti tra Roma e Pechino nella speranza di riuscire a normalizzare la vita dei fedeli in Cina.

Non esiste, infatti, Paese al mondo dove la situazione sia più complessa: la Conferenza episcopale cinese non accetta l’autorità del Papa e il Vaticano di conseguenza non la riconosce come legittima. La vita ordinaria della Chiesa è gestita da un ente legato al partito comunista, chiamato Associazione patriottica (AP), che si arroga anche il diritto di ordinare vescovi illeciti senza l’autorizzazione del Papa, spesso non riconoscendo legittimi i vescovi nominati da Roma. Per sfuggire al controllo del partito, molti sacerdoti e vescovi si rifiutano di iscriversi all’AP, praticando così la fede in clandestinità. Attualmente in Cina ci sono sette vescovi illeciti scomunicati.

Pochi giorni fa AsiaNews ha rivelato che a dicembre, nell’ambito dei dialoghi tra Cina e Vaticano, è stato chiesto a due vescovi sotterranei, ordinati regolarmente con mandato papale, di dare le dimissioni e lasciare la cattedra a due vescovi scomunicati, che la Santa Sede sarebbe in procinto di riconoscere e riabilitare. Dopo aver chiesto conto di questa situazione in udienza privata a papa Francesco, il cardinale Joseph Zen Ze-kiun, arcivescovo emerito di Hong Kong, da molti considerato troppo critico verso il tentativo del Vaticano di trovare una soluzione con Pechino sulla nomina condivisa dei vescovi, ha scritto in un articolo: «Il Papa mi ha detto: “Sono al corrente della situazione e ho detto ai miei collaboratori di non creare un altro caso Mindszenty”».

Il riferimento è al cardinale ungherese arrestato e torturato nel 1948 quando i comunisti presero il potere in Ungheria e che si oppose sempre all’allora politica conciliante nei confronti del regime del Vaticano. Ribadendo che «tutti i collaboratori di papa Francesco agiscono di concerto con lui», il cardinale Parolin ha messo in chiaro ieri che «nel dialogo con la Cina, la Santa Sede persegue una finalità spirituale. Per curare le ferite ancora aperte occorre usare il balsamo della misericordia. E se a qualcuno viene chiesto un sacrificio, piccolo o grande, deve essere chiaro a tutti che questo non è il prezzo di uno scambio politico, ma rientra nella prospettiva evangelica di un bene maggiore, il bene della Chiesa di Cristo. Non cadiamo in polemiche sterili, servono fede e umiltà».

(L.G.)