Clima, i punti principali di Parigi

A dicembre del 2015 oltre 190 Paesi hanno raggiunto, dopo lunghissimi negoziati durati più di dieci anni (storico l'incontro di Copenaghen nel 2009, il primo della presidenza Obama), un accordo sul clima. Alla ventunesima Conferenza delle parti di Parigi, la Cop21 (e cioè il vertice Onu sui cambiamenti climatici), gli Stati Uniti avevano indicato la direzione. Adesso quello stesso Paese, ma sotto la guida di un'altra amministrazione, guidata da Donald Trump, potrebbe abbandonare l'accordo. Base portante di tutto l'accordo è l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, con l'impegno a limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi. Gli altri punti principali: raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il prima possibile per iniziare con riduzioni continue fino a trovare un equilibrio tra emissioni e tagli per la seconda metà del secolo; tutti i Paesi hanno comunicato gli impegni a livello nazionale, dovendo prevedere revisioni migliorative a cadenze regolari (ogni cinque anni); i fondi destinati ai Paesi più esposti e vulnerabili ai cambiamenti climatici e che sono, in un certo senso, incapaci di adeguarsi. C'è poi la parte dedicata alle risorse finanziarie per aiutare i Paesi in via di sviluppo: l'obiettivo della road-map è creare un fondo da 100 miliardi di dollari l'anno fino al 2020, con l'impegno ad aumentare di volta in volta i fondi per l'adattamento e la cooperazione internazionale. Inoltre, c'è il tema della trasparenza e flessibilità per fare in modo che ognuno possa contribuire in base alle proprie capacità.

L'accordo di Parigi è stato firmato il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata mondiale della Terra, alle Nazioni Unite a New York da 175 Paesi. Le regole per la sua entrata in vigore (avvenuta il 4 novembre 2016) prevedevano che venisse ratificato da almeno 55 Paesi che rappresentassero almeno il 55% delle emissioni di gas serra. In Svizzera il Consiglio nazionale si è pronunciato lo scorso 2 marzo a favore della ratifica del trattato da parte di Berna, con 123 voti contro 62 e 8 astenuti. A nulla sono valsi i tentativi dell'UDC di non entrare in materia e del PLR di limitare l'obiettivo di riduzione dei gas ad effetto serra auspicato da Berna. Il Consiglio degli Stati si occuperà della questione il prossimo 7 giugno.

Come Obama ratificò Cop21 ora Trump può sfilarsi

Ratificato da un presidente, Barack Obama, l'accordo Cop 21 di Parigi sul clima può essere denunciato allo stesso modo dall'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, senza passare per il Congresso. Gli Usa avevano annunciato la ratifica dell'accordo sulla riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra il 3 settembre 2016, insieme alla Cina, alla vigilia del G20 ad Hangzhou. La ratifica Usa porta la firma di Obama, uno dei principali artefici dell'intesa, senza l'approvazione del Senato (richiesta in genere per i Trattati) perché la sua amministrazione lo ha ritenuto un "accordo esecutivo" per il quale basta l'autorità del presidente. Che ora, sfruttando un meccanismo analogo, può anche decidere di ritirare gli Usa dall'accordo.

Cosa succederebbe se gli USA lasciano l'accordo di Parigi

Secondo gli esperti di varie università e think tank, l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi aggiungerebbe 3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO2) all'anno alle emissioni globali, aumentando la temperatura della Terra da 0,1 a 0,3 gradi per la fine del secolo.

L'Accordo di Parigi impegna i paesi firmatari a contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi dai livelli pre-industriali, se possibile entro 1,5 gradi. Già oggi le temperature medie sono 1 grado sopra i livelli pre-industriali, un cambiamento climatico avvenuto in massima parte negli ultimi decenni.

Con l'Accordo i 195 stati firmatari hanno preso impegni di riduzione delle emissioni. Ma secondo gli esperti, questi impegni sarebbero insufficienti a garantire l'obiettivo dei 2 gradi e dovrebbero essere rapidamente aggiornati. Questo è l'obiettivo della diplomazia internazionale legata alle conferenze annuali sul clima dell'Onu, le Cop. Quella di Parigi del 2015 dove è stato firmato l'accordo è stata la 21esima. L'ultima è stata quella di Marrakech nel 2016 (Cop 22), la prossima (Cop 23) sarà a Bonn quest'autunno. Le opzioni di uscita sono almeno tre. I paesi firmatari dell'Accordo non possono uscire prima di tre anni, e la procedura di uscita dura un altro anno. Trump non potrebbe sbarazzarsi dei vincoli di Parigi prima del 2020, a meno di violare il diritto internazionale. Una scorciatoia per gli Usa potrebbe essere abbandonare del tutto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'UNFCC (quella che organizza le Cop), che Trump ha aspramente criticato in passato. La terza opzione sarebbe che Washington pretendesse di rinegoziare i suoi obiettivi di taglio delle emissioni, avviando una guerra diplomatica di logoramento.

(Red/Ats)