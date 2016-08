Cloro e stragi di massa: le armi dell’ISIS

di Maria Acqua Simi

Sono passati solo due anni da quando, nel giugno del 2014, l’ex criminale comune Abu Bakr al Baghdadi si autoproclamava Califfo dello Stato Islamico, una porzione di territorio conquistata a prezzo di sangue e morte tra Iraq e Siria. Ma degli orrori di quei giorni - e dei mesi e degli anni a venire - si sapeva ancora poco. Oggi, invece, un dossier documentatissimo dell’Associated Press (AP) e un report dell’ONU presentato ieri al Palazzo di Vetro svelano una realtà ancora più cupa.

I dossier

Il primo file riguarda le migliaia di esecuzioni sommarie ai danni della popolazione civile irachena e siriana. AP ha documentato infatti l’esistenza di 72 fosse comuni realizzate dall’ISIS in Iraq e Siria e prevede che altre verranno alla luce sulla scia della ritirata del gruppo terrorista. I dati sono frutto di interviste esclusive, fotografie e ricerche. In Siria la famosa agenzia di stampa ha ottenuto l’ubicazione di 17 fosse comuni, inclusa una con centinaia di corpi di una singola tribù. Il totale dei morti siriani, secondo le stime dell’agenzia, oscilla tra 5.200 e oltre 15mila. Tuttavia per alcuni di questi siti è impossibile anche tentare una stima del numero dei corpi e le autorità irachene ritengono che al momento sia troppo pericoloso provare a recuperare i cadaveri. Le fosse sono state scoperte per lo più sulla catena montuosa di Sinjar, tra Siria e Iraq: alcune si trovano in territorio strappato al Califfato dopo l’attacco di ISIS contro la minoranza yazida nell’agosto del 2014, altre si trovano in una zona ancora in mano all’ISIS.

Secondo quanto scrive l’Ap, in 16 siti iracheni la situazione che si è presentata di fronte al personale addetto al recupero delle salme è tale che le autorità non hanno nemmeno tentato di ipotizzare il numero di persone che vi sono sepolte.

Spesso le stime sono fatte sulla base dei racconti dei sopravvissuti, e sono quindi approssimative. Nella fossa del Sinjar, esecuzioni e seppellimenti sono andati avanti addirittura per sei giorni. Delle 72 sepolture — continua l’AP— la più piccola contiene tre corpi. La più grande «probabilmente migliaia, ma nessuno lo sa per certo» dicono i testimoni citati. Ma il dossier più terribile è quello nelle mani delle Nazioni Unite. «L’ISIS sa produrre armi chimiche, come l’iprite (un gas il cui utilizzo bellico risale alla Grande Guerra, ndr). Lo ha già fatto in Iraq e Siria, e potrebbe provarci anche altrove», per lanciare attentati.

È questo il messaggio chiave, il più preoccupante, del nuovo rapporto sull’uso degli agenti chimici nelle regioni controllate dal regime di Assad e dal Califfato, che gli ispettori dell’ONU hanno presentato ieri a New York. Il testo sta già provocando nuove tensioni fra USA e Russia

Gli ispettori hanno analizzato nove attacchi in sette città diverse, e sono arrivati alla conclusione che il regime siriano ha usato il cloro in almeno due occasioni, e l’ISIS ha adoperato il gas mostarda in un’altra, nel villaggio di Marea. Gli altri attacchi sono stati confermati, ma senza stabilire con certezza i responsabili. Sul piano politico, la palla è ora nel campo del Consiglio di Sicurezza, dove USA e Francia hanno già dichiarato di volere una risoluzione di condanna di Damasco. Mosca però potrebbe opporsi col veto, e quindi l’intera partita si giocherebbe poi sull’uso del rapporto nel quadro del negoziato ancora portato avanti dall’inviato speciale dell’ONU Staffan de Mistura, per accelerare la soluzione diplomatica o impantanarla. Gli ispettori si sono convinti anche di un altro fatto: l’autoproclamato Stato islamico non ha rubato l’iprite dagli arsenali di Assad in Siria, o magari da quelli dimenticati di Saddam Hussein in Iraq, ma se l’è fabbricata da sola. Anche solo mettendo le mani sulle raffinerie irachene e siriane avrebbe ottenuto i materiali necessari. Alcuni di questi materiali, del resto, sono facilmente reperibili anche altrove, e qui nasce l’allarme che va oltre gli effetti sulla guerra civile siriana. In altre parole, se l’ISIS possiede tale know how all’interno del Califfato, ce l’ha anche fuori, e potrebbe usarlo per condurre attentati in Libia, Europa, Stati Uniti, o dovunque riesca ad arrivare con i suoi simpatizzanti. A lanciare l’allarme sulle potenzialità chimiche dell’ISIS, era stato già nel febbraio scorso il numero uno della CIA, John Brennan. «Abbiamo una serie di esempi - ha spiegato Brennan - dove il Califfato ha usato munizioni chimiche sul campo di battaglia e il rischio è che tentino di esportare queste armi verso l’Occidente a scopo di lucro».