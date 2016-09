Continua a tremare la terra in Italia

Nella notte si è registrata una forte scossa in provincia di Perugia. Molte le persone per strada e alcuni danni agli edifici più antichi a Norcia.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 3:34 di questa notte in provincia di Perugia, ad una profondità di 11 chilometri. Lo si apprende dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma.

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione nella zona di Norcia, in provincia di Perugia, e molte persone sono scese in strada per la paura, ma al momento non risultano feriti. Lo riferisce il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, precisando che vi sarebbero stati dei piccoli crolli sulle mura antiche della città e in altri punti già danneggiati dalle precedenti scosse.

(Ats)