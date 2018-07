Continuiamo ad aiutare Padre Ibrahim

La COLLETTA "Aiutateci ad avere un futuro", lanciata dal GdP, continua anche dopo la chiusura del nostro giornale.

Basta anche solo una piccola donazione per sostenere i frati francescani della Custodia di Terra Santa ad Aleppo nel quotidiano lavoro che svolgono in soccorso della popolazione martoriata da ormai molti anni di guerra. Con questa nuova colletta vogliamo aiutarli nell’emergenza, ma anche nei progetti educativi che hanno per i bambini e i giovani i quali – vista la chiusura di moltissime scuole negli ultimi anni - rischiano di non poter proseguire i loro studi.

ATTENZIONE, NUOVO NUMERO DI CONTO!

Il nuovo IBAN per il versamento è il seguente: IT56R0501812101000014400444

BIC Code: CCRTIT2T84A

Associazione di Terra Santa, Milano, Banca PopolareEtica di Padova

Causale: colletta GdP

GRAZIE!