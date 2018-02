Controversa legge polacca sull'Olocausto

Approvato dal Senato di Varsavia il testo che prevede una condanna per coloro che attribuiscono al Paese corresponsabilità del genocidio degli ebrei. Scattano le proteste.

Nella notte, il Senato polacco ha approvato la controversa legge che prevede una condanna fino a tre anni di prigione per coloro che attribuiscono alla Polonia la corresponsabilità dell’Olocausto oppure nega i crimini compiuti durante la guerra sui polacchi da parte dei nazionalisti ucraini. Per entrare in vigore, il testo dovrà ora essere firmato dal capo di Stato Andrzej Duda.

Non sono mancate le proteste, innanzitutto da parte di Israele e dell'Ucraina. Dal canto loro, gli Stati Uniti hanno invitato i parlamentari polacchi a fare dietro front per non peggiorare le relazioni tra Washington e Varsavia.

"A rischio la discussione"

La legge approvata la notte scorsa "mette a rischio una libera e aperta discussione sulla persecuzione degli ebrei a opera di una parte del popolo polacco". La denuncia è di Yad Vashem il Museo della Shoah di Gerusalemme che ha preso posizione contro le norme varate dal senato di Varsavia. "È fortemente inopportuno che, nonostante tutti i problemi creati dalla formulazione della legge e le aspre critiche che ha provocato, la Polonia - ha sottolineato Yad Vashem - abbia deciso di approvare questa parte di legge".

"Questa norma - ha proseguito - rischia di rendere confusa la verità storica grazie alle limitazioni che pone alle espressioni riguardo la complicità di segmenti della popolazione polacca nei crimini commessi contro gli ebrei dal suo stesso popolo, sia direttamente sia indirettamente su suolo polacco durante la Shoah". Yad Vashem ha comunque ribadito che il termine "campi polacchi della morte" è "sbagliato, visto che essi furono costruiti ed operarono dai tedeschi nella Polonia occupata dai nazisti".

(Red/Ansa)