"Convocato dai servizi di intelligence"

L'attentatore di Carcassonne avrebbe dovuto essere nuovamente sentito dalle forze dell'ordine, per il quale però "non rappresentava un pericolo immediato".

Radouane Lakdim, l'autore dell'attentato di venerdì scorso a Carcassonne e Trèbes, nel sud della Francia, era regolarmente seguito dai servizi di intelligence. E' quanto rivelano fonti giudiziarie citate da Frnce 2, secondo cui Lakdim avrebbe dovuto essere nuovamente sentito dalla Dgsi (Direction générale de la sécurité intérieure) proprio in questi giorni. Una convocazione era prevista entro la fine di marzo. Secondo questa stessa fonte, per la Dgsi, il franco-marocchino di 25 anni non presentava un pericolo immediato.

Una lettera di convocazione gli era stata spedita nelle ultime settimane. Lakdim avrebbe dovuto prendere contatto col ministero per fissare un appuntamento entro la fine del mese. Intanto, Oltralpe, continuano le polemiche per quello che alcuni considerano un imbarazzante flop dei servizi di sicurezza mentre si terrà domani a Parigi l'omaggio nazionale al gendarme eroe caduto per salvare l'ultima donna ostaggio al Super U, Arnaud Beltrame.

(Ats)