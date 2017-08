Coppia svizzera assassinata in Kenya

I corpi di una coppia svizzera sono stati scoperti ieri, domenica, sul ciglio di una strada secondaria fuori Mombasa, in Kenya. Avevano diverse ferite gravi, secondo la polizia locale. Il guardiano della proprietà dove dovevano soggiornare è ricercato per essere interrogato. Il capo della polizia regionale, Larry Kiyeng, ha formalmente identificato la coppia di sessantenni. I due svizzeri erano atterrati ieri in Kenya e dovevano alloggiare in una residenza di lusso a Nyali.

"Erano attesi verso mezzanotte, ma qualcosa è successo tra l'aeroporto e la residenza. Abbiamo trovato indizi in una berlina parcheggiata davanti alla casa", ha detto all'agenzia Reuters Kiyeng, senza dare altre precisazioni.

La polizia ricerca il guardiano della residenza, che doveva andare a prendere la coppia all'aeroporto, ma è sparito.

La coppia è stata trovata avvolta in coperte in prossimità di un club della periferia di Mombasa, ha precisato Christopher Rotich, della polizia. "I corpi presentavano ferite importanti. Uno dei due ha un profondo taglio alla testa", ha indicato.

Nel 2014, dei turisti russi e tedeschi erano stati sequestrati e assassinati a Mombasa in due episodi distinti. La polizia aveva neutralizzato due sospetti.

(Ats)