Corea del Sud, al via la presidenza Moon

Il mandato quinquennale di Moon Jae-in, 19esimo presidente della Corea del Sud, ha avuto inizio stamattina alle 8.09 (l'1.09 in Svizzera) prima della cerimonia di insediamento, non appena la Commissione elettorale nazionale ha ufficializzato i risultati elettorali, con ritocchi minimi sui dati diffusi nella notte a spoglio delle schede ultimato. La ragione poggia nella reggenza delle funzioni presidenziali in capo all'attuale premier Kwang Kyo-ahn dopo che il giudizio di impeachment a carico di Park Geun-hye è stato confermato il 10 marzo dalla Corte costituzionale comportandone la decadenza.

Moon, candidato dal partito Democratico, ha raccolto 13,4 milioni di voti, il 41,08% dei 32,8 milioni di cittadini che hanno votato portando l'affluenza al 77,2%. Un certificato di conferma è stato presentato al neo presidente e accettato in sua vece dal deputato democratico Ahn Gyu-back.

Visita Corea del Nord, ma alle giuste condizioni

Il neo presidente sudcoreano Moon Jae-in sarebbe d'accordo a visitare i "rivali" della Corea del Nord alle "giuste condizioni". Parlando all'Assemblea nazionale durante la cerimonia di giuramento e insediamento, Moon non ha fornito sul punto dettagli, confermando però l'approccio molto più morbido e di dialogo dei suoi predecessori nel trattare con Pyongyang e le sue ambizioni nucleari e missilistiche.

Ex avvocato dei diritti umani e figlio di profughi scappati dal Nord, Moon ha anche detto che intende negoziare con gli Usa, il più stretto alleato, e la Cina, il primo partner commerciale, il contenzioso sui sofisticati sistemi antimissile americani Thaad, in fase di montaggio in Corea del Sud e che hanno irritato Pechino per la profondità di copertura assicurata dagli speciali radar.

I sistemi, nei piani, dovranno garantire la sicurezza della Corea del Sud dalla minaccia dei missili di Pyonyang, ma la Cina li vede come un attacco alla propria sicurezza e una forma di spionaggio dato che, con il raggio di oltre 2'000 km, i radar coprirebbero buona parte degli asset militari strategici cinesi del nordest.

La decisione di Seul ha portato Pechino ad avviare ritorsioni sull'interscambio commerciale e sui flussi turistici bilaterali.

Il premier giapponese Shinzo Abe spera di avviare una collaborazione con il presidente eletto della Corea del Sud Moon Jae-in, in particolare sul dossier della Corea del Nord, con l'obiettivo di "mantenere la pace e la prosperità nella regione". In un messaggio rilasciato alla stampa Abe ha detto che la Corea del Sud è il vicino più importante per il Giappone, con il quale il Paese condivide interessi strategici. Nel congratulare il nuovo presidente, il premier nipponico ha auspicato un incontro bilaterale a breve termine.

(Red/Ats)