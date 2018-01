Corea del Sud: brucia ospedale

Almeno 41 persone sono morte in un incendio scoppiato stamattina in un ospedale di Milyang, in Corea del Sud. Lo riportano i media internazionali.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalle sale del pronto soccorso al piano terra dell'edificio principale dell'ospedale, intorno alle 7:30 locali (23:30 di ieri in Svizzera), e sono state domate dopo circa un'ora e 40 minuti di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Nel complesso, si stima che i pazienti ricoverati fossero un centinaio e che finora siano 52 le persone, in prevalenza ricoverati, trasferite in strutture limitrofe.

Dalla vicina casa di riposo sono state portate via almeno altre 90 persone, senza la registrazione di feriti.

(Ats)