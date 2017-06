Corsa senza ostacoli per Macron

I francesi si sono recati alle urne per il 1° turno delle legislative, segnate da un’astensione al 50% e dal successo per i candidati di En Marche!

Come un ciclone, il neopresidente francese Emmanuel Macron conquista il Parlamento dopo essersi insediato all’Eliseo lo scorso 7 maggio. E lo fa lasciando agli avversari soltanto le briciole, in un Parlamento mai così dominato dalla maggioranza di Governo.

Su 577 deputati, poco meno di 450 potrebbero essere membri di En Marche!, un movimento che non esisteva fino a pochi mesi fa. Ma il primo partito, ieri sera, è risultato più che mai quello degli astensionisti, che ha superato la soglia record del 50% degli elettori. Il secondo successo di fila di Macron e l’astensionismo sono i due elementi che hanno segnato questo primo turno delle elezioni legislative francesi, che si concluderanno la prossima domenica.

Siamo quasi «senza opposizione», ha lamentato Jean-Christophe Cambadelis, segretario del Partito socialista, praticamente spazzato via. «È un’astensione catastrofica», ha denunciato Marine Le Pen, che spera di vincere al ballottaggio ed entrare per la prima volta in Parlamento nonostante il crollo di consensi per il Front National.

Continua l’ascesa di Macron

Davanti ai cinque anni di mandato di Emmanuel Macron e del Governo diretto dall’ex republicains Edouard Philippe, si spalanca una prateria. La corsa del trentanovenne capo dell’Eliseo continua praticamente senza ostacoli. Alla novità del personaggio Macron, che arrivando da dietro le quinte della politica ha conquistato il proscenio in tempo record, ha fatto seguito nell’ultimo mese l’inedito esperimento del Governo multicolore.

Ex socialisti, ex neogollisti, tutti insieme con la divisa del nuovo movimento. La risposta più evidente di questo primo turno delle legislative non è stata entusiasta, anzi. Ma l’astensione di un francese su due, anche qui un record assoluto, ha finito anch’essa per favorire il ciclone-Macron: a pagare sono stati soprattutto i partiti già pesantemente battuti alle presidenziali. E lo scarso numero di sfide «triangolari» domenica prossima – conseguenza della scarsa affluenza – favorirà la vittoria dei candidati di En Marche!, che possono pescare voti sia a destra sia a sinistra.

A lamentare la mancanza di opposizione, a denunciare un sistema uninominale a doppio turno che rispecchia sempre di meno in Parlamento la realtà del Paese sono praticamente tutti, ad eccezione dei vincitori.

Repubblicani e socialisti

In un Parlamento colorato quasi interamente di blu – il colore scelto dai grafici per i macroniani – hanno tenuto duro, a fatica, i republicains, di fatto l’unica opposizione con 80-100 deputati. Il risultato di François Baroin, che ha preso le redini del partito dopo la fine dell’avventura di François Fillon, è negativo ma ci sono segnali di tenuta. Quello che manca ai socialisti, che hanno ammesso la sconfitta ovunque, dal vertice alla base: mentre Cambadelis parlava di «sconfitta storica», nella storica sede di rue Solferino non c’era nessuno. Neppure la tradizionale serata elettorale per esultare o darsi coraggio era stata organizzata. Il Partito socialista tocca il fondo nella Quinta repubblica, con 30-40 deputati, il 90% in meno rispetto agli ultimi cinque anni.

Ha fallito Jean-Luc Melenchon, che denuncia un divario clamoroso fra la politica e la società: «Non c’è nel Paese alcuna maggioranza per fare la riforma del lavoro», ha detto commentando il suo modesto risultato di 10-20 seggi. Meno ancora al Front National – fra 3 e 10 deputati – che, ancora una volta, non avrà un gruppo all’Assemblée Nationale.

Rischio per la democrazia?

Più di qualcuno, a cominciare da Cambadelis, ha lanciato una sorta di “allarme democrazia”: «Non è sano né auspicabile che un presidente che è passato con solo il 24% al primo turno delle presidenziali e che ha vinto solo per il rifiuto dell’estrema destra, benefici del monopolio della rappresentazione nazionale». Se la maggioranza assoluta sarà amplificata al secondo turno, «non ci sarà una vera opposizione, sarà un Parlamento senza un vero potere di controllo, senza un dibattito democratico degno di questo nome», ha argomentato il segretario socialista.

Ma per il movimento En Marche!, il ballottaggio potrebbe portare nuove soddisfazioni: i sei ministri del Governo che si sono presentati alla corsa elettorale sono stati premiati e sono tutti in posizione favorevole al ballottaggio. Anche il controverso Richard Ferrand, ministro della Coesione territoriale coinvolto nel caso del conflitto di interessi nelle mutue in Bretagna. Ma premiato con il 33,9% dei voti dagli elettori.

