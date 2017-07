Così la Turchia caccia i cristiani

di Maria Acqua Simi

Nel silenzio del mondo – soprattutto quello europeo – continuano le nefandezze incontrollate del regime turco del ‘’sultano’’ Erdogan. Sono almeno cinquanta, infatti, le chiese, i monasteri cristiani siro-ortodossi finiti nelle mani del Ministero per gli Affari Religiosi del Governo di Ankara. Un ministero molto potente, filo-sunnita e pericoloso soprattutto in una fase in cui il presidente ha deciso di re-islamizzare la Turchia dopo decenni di laicismo. In un’intervista rilasciata al settimanale Agos, il presidente della Fondazione del Monastero Mor Gabriel Kuryakos Ergün, ha spiegato cosa sta accadendo ai luoghi di culto delle minoranze cristiane.

Gli espropri

«Tutto è iniziato quando l’area del Tur Abdin (la cosiddetta “montagna dei servi di Dio” ndr) culla del cristianesimo siriaco in Turchia, è stata trasformata in Municipalità Metropolitana». Da quel momento, attraverso un Comitato di Liquidazione, costituito per ridistribuire le proprietà immobiliari che non erano considerate private, il Governo turco ha potuto intraprendere la via dell’acquisizione degli immobili.

«Una violenza inaudita», ha spiegato Ergün, perpetrata soprattutto nella Provincia di Mardin senza che si facesse riferimento alla riforma legislativa del 2002 che concedeva il diritto alle minoranze religiose di costituire delle fondazioni per assumere la proprietà dei luoghi di culto». Moltissimi monasteri, tra cui Mor Grabriel (San Gabriele) avevano accettato di costituirsi fondazioni per salvarsi. Ma in questa Turchia sempre più islamizzata non v’è da stupirsi: sono anni che lo Stato turco si impadronisce dei beni delle chiese per umiliare i cristiani e costringerli ad andarsene. Come dicevamo, uno dei monasteri ingiustamente confiscati è quello di Mor Gabriel.

L'esodo dei cristiani

Risalente al IV secolo, è il più antico monastero cristiano esistente ad essere ancora funzionante. Sede del Metropolita locale, Mor Timotheos Samuel Aktas, con i suoi tre monaci, le 14 suore e i 35 ragazzi che lì vivono e studiano, è diventato nel tempo un punto di riferimento religioso e culturale per tutti i cristiani locali.

Prima che la Turchia sprofondasse nel caos degli ultimi anni, il monastero ospitava annualmente più di diecimila turisti e pellegrini, molti dei quali siriaci della diaspora in Germania, Svizzera e Svezia. Ora però il futuro di questo luogo millenario, e quello della minoranza cristiana che lo abita, è minacciato. È sufficiente raccogliere la testimonianza di chi abita oggi quei villaggi in pietra color ocra nel cuore dell’antica Mesopotamia (il Tigri scorre a pochi chilometri). «Stanno fuggendo tutti», racconta una fonte del GdP di stanza nel Tur Abdin. «Abbiamo paura. E pensare che noi cristiani abitavamo queste terre ben prima dei curdi, dei turchi e degli arabi!. È alla nostra presenza che si devono le basi del sistema giuridico e della scrittura e siamo noi ad aver custodito, negli ultimi duemila anni, la fede cristiana e la lingua aramaica, che è la lingua di Gesù. Eppure ogni scusa è buona per distruggere le nostre case, per bombardare le città, arrestare la nostra gente. E nessuno ne parla!».

.