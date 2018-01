Cristiani sempre nel mirino

Una scena non poco comune in Pakistan.

Cresce ancora la persecuzione anti-cristiana nel mondo: oggi sono oltre 215 milioni i cristiani perseguitati. A sottolinearlo è la Onlus Porte Aperte, che ha pubblicato ieri la “World Watch List 2018”, la nuova lista dei primi 50 Paesi in cui più si perseguitano i cristiani al mondo.

Corea del Nord e Afghanistan, Paesi completamente diversi in termini di struttura politica e sociale, raggiungono il punteggio massimo di oppressione dei cristiani. La Corea del Nord mantiene la testa della triste classifica da 16 anni consecutivi. Per quanto riguarda specificamente l’aspetto delle violenze, è il Pakistan (5° posto nella lista generale) ad avere l’infelice primato di Paese con il più alto punteggio.

Le principali dinamiche persecutorie restano anche per quest’anno l’oppressione islamica e il nazionalismo religioso di matrice induista e buddista. Sono stati 3.066 i cristiani uccisi a causa della loro fede nel periodo di riferimento tra il 1 novembre 2016 e il 31 ottobre 2017, mentre ammontano a 15.540 gli edifici di cristiani attaccati tra chiese, case private e negozi. Si può stimare che 1 cristiano ogni 11,5 nel mondo subisce elevata persecuzione. Libia (7°) e India (11°) sono le Nazioni che hanno fatto un balzo di 8 punti, scalando la classifica. In particolare l’India deve questa escalation di intolleranza anti-cristiana alla crescente influenza del radicalismo induista: oltre 24mila cristiani indiani sono stati aggrediti nel periodo in esame. Le new entry sono il Nepal (che vola al 25°) e l’Azerbaigian (45°), mentre ad uscire dai primi 50 Paesi sono la Tanzania (per un miglioramento) e le Isole Comore (situazione sostanzialmente invariata, esce perché altri Stati peggiorano).