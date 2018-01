Cristiani uccisi in chiesa: "Il Congo può implodere"

Era ancora in corso la prima Messa del mattino nella parrocchia San Michele di Bandalungwa, a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), quando il 31 dicembre l’esercito ha lanciato dentro la chiesa lacrimogeni, costringendo i fedeli alla fuga. Contemporaneamente, nella parrocchia di Sant’Anna la polizia impediva ai cattolici di entrare in chiesa, nella parrocchia Saint Kizito Kingabwa il sacerdote veniva linciato in sacrestia e dappertutto uomini in uniforme sparavano ad altezza d’uomo su semplici cittadini con in mano rosari, crocifissi e statuette della Madonna. Altri ancora venivano pestati o portati in carcere. Al termine della giornata di sangue, si sono contati solo a Kinshasa otto morti, diversi feriti e circa 150 arresti, tra i quali molti sacerdoti.

Fino a questo punto si è spinto il presidente Joseph Kabila pur di impedire la marcia pacifica organizzata per l’ultimo giorno dell’anno dai cattolici laici del Comité Laïc de Cooordination (Clc), appoggiata da molti partiti politici di opposizione e da oltre 150 parrocchie. Lo scopo della marcia, repressa con la forza anche in altre città, era chiedere il rispetto degli Accordi di San Silvestro firmati il 31 dicembre 2016 da maggioranza e opposizione, con la fondamentale mediazione della Chiesa cattolica, in base ai quali Kabila avrebbe dovuto organizzare le elezioni presidenziali entro il 2017.

Da due anni il Paese vive in una situazione di estrema tensione.

(LG)