Deraglia treno in Spagna, 4 morti

Continua a peggiorare il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di O Porrino (Pontevedra), nella comunità autonoma della Galizia, a nord-ovest della Spagna. I morti sono ora 4 (tra cui il macchinista), mentre i feriti ben 49, con diverse persone in pericolo di morte. Nel precedente comunicato venivano segnalati "solo" 9 persone ferite.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, l'incidente si è verificato intono alle 9.30. Il primo vagone, hanno riferito alcuni testimoni, ha iniziato ad uscire fuori dai binari all'ingresso della stazione per ragioni ancora sconosciute, e si è scontrato con un palo dell'energia all'altezza di un ponte, facendo ribaltare anche gli altri due vagoni. Il treno, sul quale viaggiavano circa 60 passeggeri, stava percorrendo la tratta tra Vigo e Oporto, in Portogallo. La linea in questione è operata congiuntamente dalle società ferroviarie di Spagna e Portogallo, Renfe e Comboios do Portugal.

Diverse pattuglie di polizia e dei servizi di emergenza sono accorse sul luogo per sfollare i feriti, alcuni dei quali sono già statti portati in elicottero alle strutture sanitarie della zona. I collegamenti ferroviari tra Vigo e la località portoghese di Valença do Miño sono interrotti. È stata avviata un'inchiesta.

In segno di cordoglio è stata sospesa oggi la campagna elettorale per le elezioni regionali galiziane del 25 settembre.

(Ats)