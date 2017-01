"Disposti a negoziare su tutto"

Parola del presidente siriano Bashar al-Assad, il cui governo non si dice "totalmente aperto" in vista dei negoziati di Astana per risplvere il conflitto in Siria.

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha detto che il suo governo è pronto a negoziare "su tutto" durante i previsti negoziati di pace in Kazakistan, ma ha sottolineato che non è ancora chiaro chi rappresenterà l'opposizione e che non c'è ancora una data: lo riporta il quotidiano britannico The Independent.

Obiettivo dei negoziati di pace di Astana è porre fine alla guerra civile in Siria che da marzo 2011 ha causato oltre 310.000 morti. "Siamo pronti a negoziare tutto. Quando si parla di negoziati riguardanti la fine del conflitto in Siria o l'avvenire della Siria in ogni caso, siamo totalmente aperti, non c'è limite a questa trattativa", assicura Assad, secondo cui il "successo" dei negoziati dipenderà dall'opposizione siriana.

"Tutto è ancora aperto. Ma non sappiamo ancora chi rappresenterà l'altra parte". Sarà "la vera opposizione siriana? Quando dico 'vera' - puntualizza nell'intervista rilasciata a Damasco - significa l'opposizione locale, non l'opposizione saudita, francese o britannica...Questa deve essere una opposizione siriana per discutere di problemi siriani", ha concluso.

