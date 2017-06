Distrutta la moschea di Al Nouri

Accerchiato dall’avanzata delle truppe irachene l’Isis fa esplodere la moschea al Nuri a Mosul. Si tratta di un gesto eclatante ma anche simbolico perché proprio dal pulpito di questo edificio nel 2014 il leader dello Stato islamico, Abu bakr al Baghdadi, fece il suo esordio proclamando il Califfato. A renderlo noto sono stati i militari di Baghdad – scrive la Bbc online – precisando che nel pomeriggio le stesse forze si trovavano a pochi passi dal luogo di culto nel centro storico.

Opposta la versione fornita dai fondamentalisti, che sul loro organo di propaganda Amaq hanno puntato il dito contro le forze militari americane, che secondo loro "hanno bombardato la moschea".

La distruzione della moschea segna un punto di svolta nella battaglia per la riconquista di Mosul, iniziata circa otto mesi fa e che ha causato la fuga di 850mila persone. Da settimane si combatte attorno al centro storico della città, dove nei giorni scorsi si erano levate dense colonne di fumo e incessanti boati di cannoneggiamenti. Asserragliata in una superficie di appena cinque chilometri quadrati l’Isis oppone una strenua resistenza in particolare nel settore nord-occidentale, mentre sono almeno 100mila i civili intrappolati ed in disperate condizioni.

Nell’offensiva anti-jihadisti sono impegnati in migliaia, tra forze della sicurezza irachena, combattenti curdi Peshmerga, milizie tribali sunnite e consiglieri militari assistiti dalla coalizione a guida Usa.

(Ats)