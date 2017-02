Dj Fabo e l’inno alla vita di Matteo

di Maria Acqua Simi

Oggi vogliamo raccontarvi due storie. Per certi versi uguali nel loro percorso, ma non nel loro finale. Della prima è protagonista un 38enne italiano di nome Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo. Nato a Milano, aveva fatto un po’ di tutto prima di lavorare nelle discoteche. Geometra, broker, assicuratore, amante della motocross, un viaggio in India con la morosa di sempre - Valeria. Poi, due anni fa, un incidente. È il 13 giugno 2014 e Fabiano - chinandosi sotto il volante per raccogliere il cellulare - esce di strada con l’auto andando a colpirne un’altra. Viene sbalzato fuori e subisce lesioni al midollo spinale all’altezza di due vertebre cervicali. Rimane tetraplegico, cieco, viene nutrito con un sondino, respira grazie all’aiuto di un ventilatore. Tenta la riabilitazione e altre cure sperimentali per migliorare la propria situazione, ma senza «risultati soddisfacenti».

Così viene in contatto con l’associazione dei Radicali Luca Coscioni, in Italia una delle capofila nella lotta per ottenere l’eutanasia (che nel Paese non è legale) e il suo caso diventa mediatico. Sabato Dj Fabo arriva in Svizzera per essere «aiutato a morire» nella clinica Dignitas di Forck, a una decina di chilometri da Zurigo. Ieri - dopo un lungo battage sui media - alle 11.40 Fabiano muore.

«Tutto questo mi rattrista molto. Deve rattristarci tutti, e anche interrogarci», ha detto subito monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. «Ogni volta che si pone termine a una vita, o ci si propone di farlo, è sempre una sconfitta», dichiara subito senza mezzi termini. Perché - come era prevedibile - pochi istanti dopo la morte del giovane si è alzato il coro di chi chiede anche per l’Italia la possibilità del suicidio assistito e ne invoca una legge. Un risalto mediatico senza precedenti, quello riservato a Dj Fabo e alla sua (ma più che sua, dei Radicali) battaglia per l’eutanasia attiva.

Un risalto non concesso a Matteo Nassigh, 19 anni, 25 kg di peso, inchiodato alla carrozzella. Non cammina, non parla, non fa niente da solo... o meglio, da solo pensa tantissimo, è una fucina di idee, e oggi lui riesce a esprimerle tutte scrivendo (alla velocità della luce) su una tavoletta elettronica speciale.

«La gravidanza era andata bene fino in fondo», raccontano i genitori Ivana e Aldo, medico lei e fisico nucleare lui. Poi durante il parto «l’asfissia per una negligenza dei medici» (in seguito riconosciuta e risarcita dall’ospedale). Dato per spacciato («ma io sono uno tosto», interrompe la mano di Matteo), invece è sopravvissuto, pur con una prognosi pesantissima e la prospettiva (risultata errata) di crescere cieco e sordo. Sabato, appena ha saputo che Dj Fabo si era recato in Svizzera per morire, ha contattato una giornalista di Avvenire per inviare una lettera a quel ragazzo disperato. Una lettera che, se non è servita a far cambiare idea a Fabiano, certamente può insegnare molto a tutti noi.

«Io conosco bene la fatica di vivere in un corpo che non ti obbedisce in niente. Caro Fabo, noi persone cosiddette disabili siamo portatori di messaggi molto importanti per gli altri, noi portiamo una luce. Anch’io a volte ho creduto di voler morire, perché spesso gli altri non ci trattano da persone pensanti, ma da esseri inutili». «È vero - continua - noi due non possiamo fare niente da soli, ma possiamo pensare e il pensiero cambia il mondo. Fabo, noi siamo il cambiamento che il mondo chiede per evolvere». È sempre Matteo a raccontare: «La mia non è stata mai una vita facile. Dopo vari tentativi, quando avevo 6 anni siamo arrivati alla lettoscrittura e io ho imparato in fretta a leggere e scrivere perché avevo molto da dire ed ero stufo di non potermi esprimere».

Bisogna provare a restare chiusi nel proprio corpo per anni e dover sentire che gli altri ti credono un vegetale: «Appena ho potuto comunicare, la prima cosa che ho detto a mia mamma è stato di piantarla di vestirmi in quel modo. Ero sempre in grigio e io volevo il giallo, l’arancione».

Il problema di dj Fabo e dei tanti che la pensano come lui, asserisce, è che «vedono la disabilità come un’assenza di qualcosa, invece è una diversa presenza». Insomma, i disabili non sono persone che devono diventare il più possibile uguali agli altri, «cambiate lo sguardo e lasciateci la libertà di restare noi stessi, allora noi saremo liberi quanto voi...». Matteo parla chiaro, non lascia spazio a interpretazioni: «Se le persone vengono misurate per ciò che fanno, è ovvio che uno come me o dj Fabo vuole solo morire. Ma se venissero capite per quello che sono, tutto cambierebbe. Ci vedete come mancanza di libertà, ma noi siamo libertà, se ci viene permesso di essere diversi», dice ancora il giovane, che frequenta il liceo a pieni voti nonostante tutto.

L’amore fa la differenza

A fare la differenza – spiega – è l’amore. «Se Fabo avesse attorno a sé tutto l’amore che ho io, non cadrebbe nella trappola di misurarsi sulla perfezione fisica, ma sulla sua anima intatta. Se i miei genitori non fossero stati capaci di guardare oltre, non mi avrebbero salvato dal silenzio e oggi sarei ancora considerato un vegetale senz’anima. Invece ciascuno di noi è un prodigio di bellezza e io lo dimostro ogni giorno vivendo. Pregare mi aiuta molto e il mio rapporto con Dio è costante». È questione di categorie, continua: «Se usi quelle dei radicali, noi siamo dei poverini, se però scopri categorie che prevedano la libertà di essere diversi, noi siamo la massima espressione di libertà».

Lui, spiega, ha solo un unico terrore, e sono i tanti che oggi pretendono di misurare la ‘dignità’ delle vite altrui: «Lo dico chiaro, non uccidetemi mai. Temo sempre che un giorno arrivi uno e dica ‘sopprimiamo i disabili che non parlano’... se accadesse io mi troverei in una situazione poco bella». Non nega il dolore, Matteo. Ma ci dice di una vita bella, utile, degna di essere vissuta nonostante il dolore. E sul suo blog, Matteo scrive: «Io benedico le mie fragilità e vorrei portare questo nuovo sguardo nel mondo, permettere a ciascuno di sentirsi amato e in grado di guardare alle proprie fragilità come ad un punto di forza e non come a qualcosa da nascondere». Chissà se qualcuno lo aveva mai raccontato a Fabo.