Donald Trump versus FBI

Attraverso Twitter, il presidente USA evidenzia come l'FBI sarebbe ormai diventato "uno strumento in mano ad attori politici anti... me". Per Trump, l'FBI sarebbe stato "disonesto con il Congresso".

"L’Fbi è diventato uno strumento in mano ad attori politici anti-Trump. Questo è inaccettabile in una democrazia e dovrebbe allarmare tutti quelli che vogliono un Fbi che non sia di parte": così Donald Trump su Twitter. Il presidente americano ha alimentato lo scontro senza precedenti con il bureau investigativo citando il passaggio di un editoriale del Wall Street Journal di qualche giorno fa.

"L’Fbi non è stato onesto col Congresso – scrive ancora Trump riferendosi sempre all’articolo sul Wsj – nascondendo molti dei fatti agli investigatori". A proposito del controverso memo in cui si accusa l’Fbi, autorizzato dalla Casa Bianca e realizzato da membri repubblicani del Congresso, Trump – citando ancora l’editoriale del Wsj – scrive che "le quattro pagine rese pubbliche venerdì riportano fatti inquietanti su come l’Fbi sembra essere stato usato per influenzare le elezioni del 2016 e il periodo successivo".. (ATS)