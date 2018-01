Donald Trump in volo verso Davos

(LE FOTO) Il presidente americano parteciperà oggi al Forum economico: "Dirò al mondo quanto è formidabile l'America e come va bene", ha affermato.

Sfoglia la gallery

Il presidente americano Donald Trump è partito questa notte a bordo dell'Air Force One dalla base di Andrews, in Maryland, diretto a Zurigo per partecipare al forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR).

Come previsto non c'è Melania, "scomparsa" dalla scena dal 12 gennaio, quando sono emerse le indiscrezioni sulla pornostar Stormy Daniels, alla quale il legale di Trump avrebbe staccato un assegno da 130'000 dollari in cambio del suo silenzio sulla presunta relazione con il presidente nel 2006, un anno dopo il matrimonio.

"Sarò presto a Davos, Svizzera, per dire al mondo quanto è formidabile l'America e come va bene. La nostra economia ora sta avendo un boom e con tutto quello che sto facendo non potrà che andare meglio. Il nostro Paese sta finalmente vincendo di nuovo!": ha twittato Trump poco prima di partire.

(Ats)