Doppio attacco a Teheran

Gli spari sono stati registrati stamane all'interno del Parlamento iraniano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim.Gli assalitori entrati in azione sarebbero quattro, riferisce l'agenzia di stampa Irna. Gli uomini imbracciavano Kalashnikov e armi Colt. Lo ha riferito all'Irna un parlamentare, Qolam-Ali Jafarzadeh Imenabadi. Uno degli uomini si è fatto saltare in aria: lo riporta in un tweet il gruppo del media curdo Rudaw. Secondo altri media internazionali l'esplosione è avvenuta al quinto piano dell'edificio Le teste di cuoio iraniane hanno circondato il Parlamento di Teheran, riportano i media internazionali. I media statali riportano che elicotteri della polizia sorvolano il palazzo del Parlamento e che all'interno dell'edificio tutte le linee telefoniche cellulari sono state disattivate. Precedentemente l'agenzia Tasnim aveva riferito che uno degli assalitori del Parlamento iraniano, il Majlis, era riuscito a lasciare l'edificio e stava sparando in strada.

Spari anche al Mausoleo Khomeini

Una sparatoria è avvenuta stamattina anche al mausoleo dedicato all'Ayatollah Khomeini a Teheran, provocando alcuni feriti, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim. Sono quattro, incluso un attentatore suicida, i terroristi che hanno attaccato oggi il monumento, riporta la tv statale iraniana. Gli aggressori hanno sparato sulla folla all'interno del monumento ferendo un numero imprecisato di persone: lo riferisce Press tv. Secondo l'emittente due aggressori sono stati arrestati e un terzo si è fatto saltare in aria.

Un secondo terrorista kamikaze si è fatto esplodere al mausoleo Khomeini a Teheran: lo riporta in un tweet il gruppo dei media curdo Rudaw.

"Azione più gruppi terroristi, solo 2 a segno"

Nell'attacco a Teheran sono entrati in azione diversi gruppi di terroristi, ma soltanto due sono riusciti a portare a termine gli attacchi. Lo ha riferito il ministro iraniano dell'Intelligence, Mahmoud Alavi, aggiungendo che gli altri attacchi sono stati sventati dalle forze di sicurezza che hanno anche effettuato numerosi arresti.

È stato inoltre confermato che è stato arrestato anche uno dei quattro terroristi che hanno attaccato il Parlamento.

Sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza

Una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza della Provincia di Teheran è stata convocata con urgenza per esaminare la situazione dopo gli attacchi terroristici di questa mattina a Teheran. Lo ha riferito il ministro dell'Interno iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli.

(Red/Ats)