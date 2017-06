Due consiglieri della May si dimettono

Nick Timothy e Fiona Hill "si prendono la colpa, ma l'unica responsabile della sconfitta è Theresa May". E' la prima reazione del Partito Laburista di Jeremy Corbyn all'uscita di scena dei due più stretti e influenti collaboratori della premier Tory, dopo il risultato elettorale di giovedì in Gran Bretagna. A twittarla, il vice leader dell'opposizione, Tom Watson. Il Labour ha chiesto a più riprese all'indomani del voto, anche per bocca di Corbyn in persona, che sia May a farsi da parte e ha denunciato come un'operazione di piccolo cabotaggio il tentativo della premier di restare in sella alla guida di un nuovo governo di minoranza, con il determinante appoggio esterno dei deputati della destra unionista nordirlandese del Dup.

(Ats)