Due mesi di dialogo in Catalogna

Il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, non risponde in modo esplicito al premier spagnolo Mariano Rajoy se abbia o meno dichiarato l'indipendenza della Catalogna, e propone due mesi di dialogo attraverso una mediazione.

Nella sua risposta, inviata per fax prima dello scadere dell'ultimatum alle 10 di stamani, Puidgemont chiede inoltre un confronto diretto con Rajoy. Lo riferisce La Vanguardia. Inoltre, viene domandato che "le istituzioni e personalità internazionali, spagnole e catalane", che hanno chiesto di sospendere i risultati del referendum sull'indipendenza della Catalogna, possano esplorare la via del negoziato e verificare "l'impegno di ciascuna parte per trovare una soluzione condivisa".

(Ats)