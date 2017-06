Due morti nell'attacco al resort in Mali

L'attacco jihadista è avvenuto in un resort frequentato da turisti occidentali in Mali, alla periferia est della capitale Bamako. I terroristi hanno assaltato il 'Campement Kangaba' sparando raffiche di armi automatiche: il bilancio, ancora provvisorio, è di due morti, un franco-gabonese e un'altra persona la cui nazionalità non è stata resa nota. Immediato l'intervento delle forze speciali maliane affiancate da reparti francesi di stanza nel Paese africano che hanno liberato dopo alcune ore 32 ostaggi. Tra di essi, tre cittadini del Mali e quattro occidentali. Testimoni hanno riferito di una una densa colonna di fumo nero che si è levata poco dopo dal complesso turistico, non lontano dall'aeroporto. Fonti del governo - riportate da media africani - hanno confermato che si è trattato di un "attacco jihadista": i terroristi al momento dell'assalto avrebbero gridato 'Allah u-Akbar'. Insieme alle forze speciali maliane sono intervenuti i militari francesi che fanno parte del dispiegamento anti-jihadista Barkhane. "Le forze di sicurezza sono sul posto, il resort Campement Kangaba è isolato e una operazione militare è in corso", aveva riferito poco dopo il portavoce del ministero della sicurezza Baba Cisse, citato dalla Bbc.

Non si escludono vittime europee

"Non possiamo escludere che ci siano vittime europee. Stiamo informando le famiglie in queste ore difficili e drammatiche che dimostrano come gli europei e gli africani sono fratelli e sorelle sia nella lotta sia nelle risposte" al terrorismo. Così l'alto rappresentante Ue, Federica Mogherini - all'arrivo al Consiglio esteri a Lussemburgo - sull'attacco ieri contro un resort in Mali.

La Francia condanna "con la più grande fermezza l'attacco" di ieri ad un resort di lusso a est di Bamako, la capitale del Mali, con un bilancio di due morti. Secondo il ministero degli Esteri di Parigi, "ricerche sono in corso per determinare l'eventuale presenza di cittadini francesi tra le vittime" e "per ritrovare uno dei nostri connazionali disperso". "La Francia - si prosegue nella nota - rivolge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime ed esprime gli auguri di pronta ripresa ai feriti". Il governo di Edouard Philippe rende inoltre omaggio "alla rapidità e alla professionalità delle forze maliane dispiegate sul posto". Dopo questo "vile attentato", Parigi ribadisce la sua "determinazione a lottare contro il terrorismo e per la stabilità del Mali e del Sahel insieme ai partner della regione".

Il Mali era già stato nel mirino degli estremisti islamici

Non è la prima volta che alberghi e resort in Mali finiscono nel mirino dell'estremismo islamico. Nel marzo 2016 era stato assaltato l'hotel Nord-Sud nella capitale maliana che ospitava la missione dell'Unione europea di addestramento dell'esercito locale (EutmMali). Un attentatore era stato ucciso dalle forze di sicurezza ma non c'erano state altre vittime. Era andata peggio l'anno prima, il 20 novembre 2015, quando era stato attaccato l'Hotel Radisson Blu, uno dei più esclusivi di Bamako. Il bilancio era stato di 20 morti, oltre ai due terroristi. A rivendicare l'attacco era stata Aqmi, al-Qaida nel Maghreb islamico, che aveva agito in coordinamento con il gruppo jihadista dell'algerino Mokhtar Belmokhtar, al-Morabitoune. Nel marzo dello stesso anno era finito sotto attacco il bar-ristorante La Terrasse. Cinque i morti, tra i quali due stranieri. Nel 2012 il nord del Mali era caduto sotto il controllo di gruppi jihadisti legati ad al Qaida che si erano saldati con ribelli Tuareg contro i quali, nel gennaio 2013, era intervenuta una forza militare internazionale guidata dalla Francia che aveva 'liberato' gran parte dell'area, anche se tuttora alcune zone sono in mano agli estremisti islamici che hanno colpito anche il centro e il sud del Paese.