È caccia all'uomo a New York

La polizia ha diffuso l'identikit di un uomo di 28 anni collegato all'esplosione di Chelsea, a Manhattan. Il nome del ricercato è Ahmad Khan Rahami, 28 anni, afghano naturalizzato americano, ed è di Elizabeth, in New Jersey.

Il sospetto "è armato e pericoloso", ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio.

La bomba

Ieri pomeriggio una potente esplosione ha seminato il panico a Manhattan, nell'area di Chelsea, come ogni sabato sera affollatissima di giovani e di turisti.

A causarla un ordigno rudimentale, di quelli 'fatti in casa', messo in un cassonetto dell'immondizia. Ma a quasi 24 ore di distanza è giallo sulla matrice dell'episodio. Nessuna rivendicazione è giunta alle autorità, che non escludono alcuna pista: da quella del folle a quella dell'atto destabilizzante per influenzare la campagna elettorale, a quella dell'estremismo islamico. Anche se al momento - sottolineano a più riprese - non c'è alcuna prova che ci sia un legame col terrorismo internazionale.

Poteva essere una strage, con le schegge dell'asfalto del marciapiede e dei vetri infranti che colpiscono decine di persone a passeggio in una gradevole serata di fine estate. Ma stavolta è andata bene: il bilancio parla di 29 feriti, tutti già dimessi dall'ospedale.

