È l'ora della verità in Catalogna

E' "la hora de la verdad" per la Catalogna, scrive La Vanguardia, "nelle mani" del presidente Carles Puigdemont. Alle 18 il presidente catalano interviene davanti al parlamento dove è probabile pronunci una dichiarazione di indipendenza dopo il referendum del primo ottobre, che potrebbe provocare una dura risposta di Madrid.

La tensione è forte a Barcellona. Misure di sicurezza rafforzate sono state prese dalla polizia catalana attorno alla sede del parlamento, dove i movimenti indipendentisti hanno convocato una grande concentrazione al momento del discorso del presidente. Non è chiaro che cosa dirà Puigdemont, che potrebbe dichiarare una indipendenza "differita" per lasciare aperta la via del dialogo politico con Madrid, che finora però ha respinto ogni possibile trattativa o mediazione se il governo catalano non rinuncerà all'indipendenza.

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato una reazione forte dello Stato se Puigdemont dichiarerà l'indipendenza. "Impediremo che la Catalogna si separi" ha chiarito con forza. Madrid può fra l'altro applicare l'art. 155 della Costituzione che consentirebbe di sospendere l'autonomia catalana e il suo presidente, sciogliere il parlamento di Barcellona e convocare elezioni anticipate. Il vicesegretario del Pp di Rajoy, Pablo Casado ha anche avvertito Puigdemont che rischia la prigione per "ribellione". Il quotidiano La Razon rileva che il presidente catalano potrebbe essere arrestato per "sedizione" se dichiarerà la repubblica.

La stampa catalana sottolinea questa mattina come tutto sia nelle mani del "President". "La decisione di Puigdemont", titola El Periodico, "Tot a punt" ("Tutto pronto") afferma Punt Avui, e Ara annuncia la "via Puigdemont": "una dichiarazione di indipendenza aperta alla mediazione".

