Ecco perché le false cinture esplosive

La polizia di Londra ha diffuso le foto delle false cinture esplosive indossate dai tre attentatori del London Bridge e Borough Market il 3 giugno scorso.

Le immagini mostrano che si tratta in realtà di bottigliette di plastica avvolte con il nastro adesivo.

L'intento dei tre, Khuram Butt, Rachid Redouane and Youssef Zaghba, secondo le forze dell'ordine, era creare il panico tra la folla mentre aggredivano a coltellate i pedoni sul London Bridge, ferendo a morte 8 di loro prima di essere uccisi dalla polizia. L'ipotesi degli inquirenti è che i tre potrebbero aver indossato le cinture probabilmente "per prendere ostaggi o per evitare di essere colpiti".

(ATS)