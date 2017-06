Elezioni in Albania, riconfermato Rama

Il premier socialista Edi Rama si riconferma alla guida dell'Albania e si avvia verso una grande vittoria che gli permetterebbe di controllare da solo la maggioranza del parlamento, dopo le elezioni politiche svoltesi ieri.

Quando sono state scrutinate circa il 40% delle schede, il suo Partito socialista risulta aver ottenuto circa il 52% dei consensi, 10 punti in più rispetto alle politiche del 2013, lasciando a distanza il Partito democratico, principale forza di opposizione guidata da Lulzim Basha, che invece avrebbe perso oltre 1 punto, scendendo al 29%.

In crescita di 4,5 punti percentuali, riconfermandosi al terzo posto, il Movimento socialista per l'Integrazione, Lsi, principale alleato di governo di Rama fino a poche settimane fa. In aumento di circa 2 punti anche il Partito per la Giustizia, Integrazione ed Unita', Pdiu.

In Albania il sistema elettorale è proporzionale regionale. Ed in base ai risultati dei singoli 12 collegi elettorali, il Ps di Rama avrebbe ottenuto 75 dei 140 seggi di cui è composto il parlamento albanese, 10 in più rispetto alla legislatura passata. Solo 42 seggi al posto dei 49 nell'attuale assemblea nazionale, per il PD. Il Lsi invece avrebbe ottenuto 4 seggi in più salendo ad un totale di 20. Al Pdiu invece andrebbero 2 seggi. Solo 1 seggio per il Partito socialdemocratico. Se il processo dello spoglio delle schede andrà avanti senza intoppi, il risultato finale potrebbe arrivare già questa sera.

(Ats)