Erdogan: "La Turchia è sotto attacco"

Un attentato terroristico si è verificato oggi pomeriggio a Smirne, terza città turca sulle coste del Mare Egeo. Stando alle prime informazioni un'autobomba sarebbe stata fatta esplodere nei pressi del tribunale. L'attacco è quindi proseguito, con almeno tre terroristi che sono entrati nella struttura, aprendo il fuoco contro i presenti.

Secondo diversi media turchi i feriti sarebbero almeno 11. Per quanto riguarda i terroristi, 2 di loro sarebbero stati uccisi sul posto dalle forze dell'ordine. Un terzo uomo è invece riuscito a fuggire.

Diffuso l'identikit del fuggitivo

Indossava un cappotto scuro e un berretto bianco ed è alto tra 1,65 e 1,70 il terzo terrorista in fuga, autore dell'attacco al tribunale di Smirne, sulla costa egea della Turchia. Lo riporta Hurriyet, citando fonti di polizia. Una caccia all'uomo è in corso nella zona. Secondo l'agenzia statale Anadolu, gli altri 2 assalitori sono stati uccisi in scontri a fuoco con la polizia.

Stando al governatore della città, Erol Ayyildiz, l'attacco sarebbe opera del Pkk curdo, stando agli elementi finora raccolti. Ayyildiz ha aggiunto che i terroristi avevano addosso 8 bombe a mano e hanno anche fatto esplodere un altro veicolo dopo la prima autobomba. Il governatore ha inoltre confermato le 2 vittime dell'attacco, oltre ai 2 terroristi uccisi in scontri a fuoco con la polizia, mentre i feriti risultano "6 o 7".

"La Turchia è sotto attacco"

"La Turchia è sotto attacco contemporaneo di diversi gruppi terroristici e vogliono metterla in ginocchio. Non c'è nulla che non abbiano ancora provato, ma non ci sono riusciti. Non possono mettere la nostra gente l'una contro l'altra. Non sono riusciti a distruggere la nostra unità e non ci riusciranno". Lo afferma il presidente Recep Tayyip Erdogan dopo l'attacco a Smirne ribadendo il suo appello ad una risposta comune al terrorismo, già lanciato dopo la strage di Capodanno a Istanbul.

