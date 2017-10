Ernesto Guevara, un mito sanguinario

di Paolo Manzo

"L'odio come fattore di lotta, l'odio intransigente contro il nemico, che spinge oltre i limiti naturali dell'essere umano e lo trasforma in un'efficace, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere”. Icona della pace per molti, mito vivente ancora oggi di libertà, Ernesto Guevara de la Serna detto il “Che” - di cui oggi si celebrano i 50 anni dalla morte - è l’autore di questa frase choc nella sua autobiografia invero assai poco "pacifista", come dimostrano gli altri concetti che seguono.

"Un popolo senza odio non può trionfare sul nemico brutale. Bisogna portare la guerra fino dove il nemico la porta, a casa sua, nei suoi luoghi di divertimento, e trasformarla in una guerra totale. Bisogna impedire che abbia un minuto di tranquillità, un minuto di pace sia fuori che dentro le caserme, attaccarlo ovunque esso sia. Farlo sentire come una fiera circondata dappertutto". No, non è un terrorista dell’Isis ma proprio il mitizzato “Che” a scrivere, letteralmente, queste parole e, per chi si ostinasse a non crederci, è sufficiente consultare la sua autobiografia “Textos Politicos”, pubblicata dalla casa editrice brasiliana Editora Global nel 2009, per la precisione a pagina 39 e a pagina 82.

Sono molti i difensori dei diritti umani che oggi stanno celebrando il mito di Ernesto Guevara de la Serna, in tutto il mondo. Del resto il famoso ritratto del Che fatto dal fotografo ufficiale di Fidel Castro, Alberto Korda, è forse lo scatto più famoso e riprodotto del secolo XX. Ma pochi di questi difensori dei diritti umani conoscono i numeri del Progetto Verità e Memoria dell’organizzazione Archivio Cuba che ha certificato 144 omicidi commessi dal Che tra 1957 e 1959, tra cui compagni di guerriglia, poliziotti uccisi di fronte ai figli, minorenni e soprattutto oppositori politici fucilati nel carcere rivoluzionario del Forte della Cabaña, fatti fuori al paredón, muro in spagnolo.

Molti celebrano oggi il Che anche in Africa, mentre negli Stati Uniti Guevara è un idolo appena dopo Malcom X e Martin Luther King anche del movimento che difende i diritti degli afroamericani Black Lives Matter, la Vita dei Neri è Importante. Pochi di loro però conoscono il razzismo del Che, un razzismo testimoniato non solo da almeno un paio di suoi compagni dell’epopea del Granma ma che trasuda anche nei suoi famosi Diari della Motocicletta. Quando è in Venezuela, ad esempio, Guevara scrive che i “negri hanno mantenuto la loro purezza razionale grazie alla scarsa abitudine che hanno di farsi il bagno”. Più avanti, in Brasile, comparando portoghesi e neri, sempre lui scrive letteralmente nel suoi Diari: “il disprezzo e la povertà li unisce nella lotta quotidiana ma il modo di affrontare la vita li separa totalmente: il negro, indolente e sognatore, spende i suoi soldi per qualsiasi sciocchezza, l’europeo ha invece una tradizione di lavoro e risparmio”. Frasi che chiunque le scrivesse oggi su Facebook si vedrebbe immediatamente l’account bloccato.

Sono dunque molte le storie non raccontate in questo giorno di celebrazioni che, invece, è bene ricordare ad onor del vero e della storia. Come la frase “Abbiamo fucilato, fuciliamo e fino a quando sarà necessario fucileremo ancora perché la nostra è una lotta alla morte” pronunciata in piena Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che, chiunque volesse, può trovare senza problemi su Youtube. Forse oggi pochi lo sanno ma Guevara fu anche questo.

E non fosse stato per l'editore Giangiacomo Feltrinelli, forse oggi il Che non sarebbe il mito mondiale che è. Il suo ritratto oggi su milioni di magliette rimase infatti semisconosciuto dal 1960 sino al 1967, quando proprio Feltrinelli ne comprò le copie immortalate da Korda ed iniziò a distribuirne l'immagine in Europa, appena pochi mesi prima della sua morte. Nell'agosto del 1967, la foto fu pubblicata dalla rivista francese Paris Match. Due mesi dopo, subito dopo la morte del Che, un poster con la foto fu visto per la prima volta in una protesta di strada, a Milano. Da quel momento diventò virale ed oltre 2 milioni di poster del Che furono venduti in Europa tra fine 1967 e 1968.

Il suo volto simile a quello del Cristo finì sulle barricate del maggio francese nel 1968, nelle proteste degli anarchici olandesi, nelle comunità hippy della California, nelle manifestazioni contro la Guerra del Vietnam. E forse grazie più a Feltrinelli che a Korda il Che si trasformò magicamente in un'icona della pace al fianco di Gandhi e di Madre Teresa di Calcutta.