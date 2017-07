Esplosione di un'autobotte in Pakistan, 206 morti

Non cessa di crescere, ed ha raggiunto quota 206, il bilancio dei morti della tragedia avvenuta nella provincia pachistana di Punjab per l'incendio e l'esplosione di un'autobotte con 40.000 litri di carburante il 25 giugno scorso lungo l'autostrada fra Karachi e Lahore. L'automezzo si era rovesciato per l'esplosione di un copertone. Lo riferisce la tv DawnNews.

Il numero delle vittime è aumentato perchè oltre alle 150 persone morte il giorno dell'incidente, altre 100 hanno riportato ustioni di differente gravità e sono state ricoverate in almeno cinque ospedali pachistani. Fonti ospedaliere hanno peraltro indicato che nove pazienti a Lahore e 15 a Multan sono in condizioni critiche.

Poco prima dell'incendio e dell'esplosione, che ha generato una palla di fuoco, centinaia di persone erano accorse con ogni tipo di recipiente per raccogliere la benzina che fuoriusciva dall'autobotte.

