Esplosione a New York: 29 feriti

Una forte esplosione, ieri sera, alle 20.30 ore locali a New York ha provocato il ferimento di 29 persone. Una verserebbe in gravi condizioni. Nessuna prova per ora di una "connessione terroristica"

Una forte esplosione, ieri sera, alle 20.30 ore locali (alle 2.30 di questa mattina in Svizzera), a New York, nel quartiere di Manhattan, ha provocato il ferimento di 29 persone.

La deflagrazione è avvenuta mentre Barack Obama e Hillary Clinton parlavamo a un gala di raccolta fondi della Black Caucus Foundation a Washington, per celebrare la prima candidata donna alla presidenza USA.

Sul luogo dell'esplosione è giunta tempestivamente anche la task force antiterrorismo, ma per ora non vi sono prove di una possibile matrice terroristica. Una seconda esplosione ha avuto luogo in New Jersey, ma secondo le prime informazioni non vi sarebbe alcuna connessione con quanto accaduto nella Grande Mela.

"Quello di Manhattan è stato un attacco intenzionale": lo ha detto in una conferenza stampa tenuta nelle scorse ore il commissario della polizia di New York, James O'Neill, anche se "le esatte cause della deflagrazione non sono note". ''Nessuna prova al momento di una connessione terroristica'': ha poi specificato il sindaco della Città, Bill De Blasio, confermando tuttavia che l'esplosione a Manhattan sembra, appunto, essere un ''atto intenzionale'' come sostenuto dai soccorritori. (ATS)