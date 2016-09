Europa e migranti, il nodo infinito

di Maria Acqua Simi

L’Europa si interroga, discute, propone nuovi piani. Ma sull’emergenza migranti è ancora caos. Lo dimostrano le ultime - schizofreniche se comparate - notizie di ieri. La prima è che Londra finanzierà la costruzione di un grande muro a Calais per impedire il passaggio dei migranti dal nord della Francia. Già soprannominata la «grande muraglia di Calais», la barriera sarà alta 4 metri lambirà per un chilometro entrambi i lati della strada principale che porta alla città nel nord della Francia. I lavori inizieranno questo mese e si prevede che termineranno entro la fine dell’anno per un costo di circa 2,7 milioni di euro. A finanziarli il Governo di Londra, come previsto da un accordo raggiunto con Parigi a marzo. Dopo quelli creati nella fascia balcanica e quello voluto dall’Austria al confine col Brennero, ecco che l’Europa dei muri fatica a trovare reali soluzioni politiche a un fenomeno - quello delle migrazioni - che sta destabilizzando l’intero assetto regionale.

La Merkel non si piega

Che il lavoro sia ancora lungo, lo ha spiegato bene ieri la Cancelliera tedesca Angela Merkel. «La situazione oggi è molto migliorata rispetto a un anno fa. Ma naturalmente resta molto da fare», ha commentato infatti in un intervento al Parlamento a Berlino. Prendendo la parola in un dibattito sul bilancio tedesco del 2017, ha ricordato che «bisogna trovare una regolamentazione con altri Paesi». «Questo accordo con la Turchia è un modello per altri accordi: con l’Egitto, con la Libia, se un giorno ci sarà un ragionevole partner al Governo, con la Tunisia e altri Paesi dove è necessario». Tra gli applausi, Merkel ha sostenuto che «l’accordo Turchia-UE è nell’interesse delle due parti: è buono per molti profughi che possono rimanere vicino alla loro patria; è giusto che versiamo denaro per l’istruzione e la vita dei profughi al confine turco-siriano». La Cancelliera è poi tornata sul tema dell’insuccesso della CDU nelle elezioni di domenica in Meclemburgo. Parlando del partito populista di destra AfD ha dichiarato che «non è una sfida solo per la CDU ma per tutti noi che siamo seduti in quest’aula». Merkel ha chiesto un impegno comune di tutti i partiti rappresentati in parlamento ad abbassare i toni delle polemiche e negli scontri politici. «La Germania resterà la Germania, con tutto ciò che amiamo e ci è caro», ha poi concluso. «Ma i cambiamenti non sono sempre un male e lo so io che ho vissuto la riunificazione, fanno parte della nostra vita».

Il piano di Bruxelles

Parole patriottiche e decise, che fungono da rampa di lancio per il nuovo Piano di investimenti esteri che la Commissione UE proporrà il prossimo 13 settembre per fronteggare la crisi dei migranti. Tra gli obiettivi dichiarati c’è quello di favorire lo sviluppo nei Paesi di origine dei migranti economici che scelgono di viaggiare verso l’Europa, scoraggiando così le partenze. L’investimento dell’Ue sarà di almeno 3,1 miliardi di euro, ma i tecnici della Commissione Juncker stanno lavorando sulle cifre e il totale dei fondi messi dall’Ue potrebbe essere addirittura superiore rispetto alle stime iniziali. La cifra è poi destinata a gonfiarsi, grazie a un meccanismo che azionerà un effetto-moltiplicatore: il valore totale degli investimenti potrebbe aggirarsi attorno a una cinquantina di miliardi. Come ha anticipato ieri La Stampa, il piano per gli investimenti esterni punterà a favorire lo sviluppo economico di diversi Paesi, in particolare dell’Africa, del Nord Africa e del Medio Oriente. Ieri c’è stata una riunione del gruppo dei commissari che si occupa delle Relazioni Esterne e sono stati affrontati i punti principali. I dettagli sono tenuti segreti per favorire l’effetto-annuncio, ma il funzionamento sarà simile a quello del piano per gli Investimenti varato da Juncker: è previsto un fondo di garanzia che servirà per attrarre gli investimenti privati, offrendo un rischio limitato attraverso meccanismi di «blending». Anche la Banca Europea per gli Investimenti avrà un ruolo e la Commissione si aspetta una partecipazione da parte degli Stati membri per aumentare l’effetto-moltiplicatore.

Sul fronte interno, intanto, la situazione continua ad essere difficile. La gestione della «solidarietà» tra i Paesi è un problema serio per la Commissione, che rischia di veder naufragare il suo piano di redistribuzione dei richiedenti asilo da Grecia e Italia verso gli altri Stati. Un anno fa è stato lanciato il piano di «relocation»: 160 mila trasferimenti entro settembre 2017. Dopo un anno, dunque a metà percorso, i trasferimenti effettivi sono fermi a 4.500.

