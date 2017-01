Europa nella morsa del gelo

(LE FOTO) Temperature eccezionalmente basse in Turchia, Grecia e Italia, dove diverse regioni del sud sono paralizzate. Decine i morti in tutto il Continente.

Non accenna a placarsi l’ondata di gelo che ha colpito lo scorso week-end gran parte dell’Europa sud-orientale.

Critica la situazione in Italia, dove il centro sud è imbiancato a causa delle insolite nevicate che si sono spinte sino in riva al mare in diverse regioni. Particolarmente difficile la situazione in Puglia, dove numerosi Comuni dell’entroterra sono tutt’ora irraggiungibili a causa del manto nevoso. Situazione simile anche negli Appennini calabri e in Abruzzo.

In varie regioni del sud le scuole sono rimaste chiuse a causa del freddo intenso che, nonostante non verranno raggiunti i picchi di sabato e domenica, persisterà almeno sino a mercoledì.

Le temperature record hanno ucciso decine di persone in tutto il Continente, soprattutto fra i senza tetto. Almeno 6 clochard hanno perso la vita in Italia, mentre in Polonia dall’inizio dell’inverno le persone decedute per assideramento sono state ben 64.

Neve e gelo anche in Turchia, dove Istanbul deve fare i conti per il terzo giorno consecutivo con una fitta nevicata che sta portando al collasso la rete stradale. Negli ultimi giorni, la metropoli sul Bosforo è stata colpita da forti nevicate, con temperature scese anche di diversi gradi sotto lo zero. Problemi per il traffico aereo: tutti i voli interni della Turkish Airlines in partenza e in arrivo all'aeroporto Ataturk di Istanbul sono infatti stati cancellati fino alla mezzanotte di oggi a causa delle "condizioni atmosferiche negative". A Istanbul, inoltre, sono rimasti chiusi molti uffici pubblici e scuole.

Anche in Bulgaria si contano 3 vittime del freddo mentre vaste regioni della Grecia sono paralizzate a causa della neve che ha raggiunto persino alcuni sobborghi a nord di Atene, evento più unico che raro.

Come detto il freddo dovrebbe persistere almeno sino a mercoledì. Domani sono previste alcune deboli nevicate in Ticino e Lombardia sino a basse quote. Neve attesa anche a nord delle Alpi, in Svizzera interna, Baviera, Alsazia e Inghilterra. Nella seconda parte della settimana il termometro tornerà invece a registrare valori vicini alle medie stagionali.

(Red/Ats)