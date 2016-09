Falso allarme terrorismo a Parigi

Falso allarme oggi pomeriggio a Parigi per una temuta presa di ostaggi. L'importante dispositivo di sicurezza scattato nel quartiere delle Halles - elicotteri, invito a restare in casa via radio, tv e con gli altoparlanti delle auto della polizia - è stato tolto.

L'allarme scattato alle 16.30 nel centralissimo quartiere di Les Halles, il centro commerciale con multisale di cinema e grandi magazzini, si è rivelato falso: "Nessun pericolo da segnalare", ha fatto sapere la Prefettura di polizia in un comunicato.

(Ats)